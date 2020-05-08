2020-05-08T06:20:54+03:00
Общество

В Хабаровском крае около 300 вахтовиков поместили на обсервацию

Это необходимая мера предосторожности перед началом вахты
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае около 300 вахтовиков поместили на обсервацию ФОТО: Минздрав Хабаровского краяВ Хабаровском крае около 300 вахтовиков поместили на обсервацию ФОТО: Минздрав Хабаровского края
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В Хабаровском крае около 300 вахтовиков поместили на обсервацию. В изоляции рабочие пробудут две недели. Это обязательная процедура в связи с угрозой распространения корнавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Данные об изолированных работниках предоставили в 10 добывающих предприятиях региона. Обсерваторы находятся в Хабаровске, Комсомольске -на- Амуре и Многовершинном.

Напомним, на одном из совещаний оперштаба Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, после приезда в Охотский район 31 рабочего, не прошедшего карантин, распорядился установить санитарный контроль за вахтовиками.

Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции. Пожалуйста, мойте руки чаше, проветривайте помещения, делайте влажную уборку, обрабатывайте поверхности антисептиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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