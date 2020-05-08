8 Май 2020 2020-05-08T07:22:16+03:00

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Врачи в Хабаровском крае получат обещанные доплаты. Деньги специалистам выдадут вместе с зарплатой 15 мая. На эти цели из федерального бюджета потратят 246,5 миллионов рублей, из краевого бюджета 237 миллиона рублей.

Отметим также, что на сегодняшний день в крае развернули 682 койки в инфекционных госпиталях. Из них пациентами с коронавирусом занято 60 процентов.

- Пациенты с тяжелой формой ОРВИ и тяжелыми двусторонними пневмониями находятся сегодня в горбольнице Хабаровска №11. Это медучреждение работает в режиме инфекционного госпиталя, - рассказали в краевом минздраве.

К слову, сегодня в больницах края занято всего пять ИВЛ, в резерве ещё более 100. Также поступают ИВЛ по ранее заключенным контрактам.

Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и принимать меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU