8 Май 2020 2020-05-08T09:31:13+03:00

В апреле в казне не досчитались 30 миллионов рублей в виде неоплаченных налогов и неналоговых доходов

Изменить размер текста: A A

В режим жесткой экономии переходит мэрия Хабаровска. Такое решение в администрации приняли после подсчета итогов финансовой деятельности за апрель. За этот месяц муниципальная казна недополучила около 30 миллионов рублей налоговых и неналоговых доходов.

- Кризисное состояние экономики заставляет фактически пересмотреть городской бюджет. Как минимум расходы отраслевых структур сократятся на 10-20 процентов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В приоритете остаются выплата зарплат, стипендий, закупка продуктов питания для детей, переселение граждан из ветхого жилья, оплата коммунальных услуг, организация транспортного обслуживания, оказание социальной поддержки, адресной помощи и другие направления.

Напомним, что в мэрии нацелились поддерживать малый и средний бизнес в условиях коронавируса. Для этого разрабатывают нормативно-правовые акты, предусматривающие снижение корректирующего коэффициента К2, применяемого для исчисления ЕНВД (на 35 процентов) и предоставление льготы по земельному налогу (на 50 процентов). Таким образом, сумма муниципальной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса составит более 130 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU