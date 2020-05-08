2020-05-08T11:03:33+03:00
75 лет Великой Победы

Новую книгу о героях-дальневосточниках получили к юбилею Победы жители Хабаровского края

Уникальное издание выпущено при поддержке Сбербанка
Евгения МОЛОТОВА
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Уникальное издание о героях-дальневосточниках выпущено при поддержке банка ФОТО: СбербанкУникальное издание о героях-дальневосточниках выпущено при поддержке банка ФОТО: Сбербанк
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В рамках Года памяти и славы издательством «Форпост науки» при поддержке ПАО Сбербанк выпущено уникальное издание «Герои Победы. Дальний Восток», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и войне с милитаристской Японией.

На страницах книги собрана информация о героях Советского Союза, имеющих дальневосточные корни, - биографии, описание подвигов, фотографии, а также систематизированная информация о вкладе жителей Дальнего Востока, в том числе представителей финансовых подразделений и системы Гострудсберкасс, в общее дело Победы.

- В прежние юбилейные годы уже публиковались работы, посвященные героям СССР той или иной территории Дальнего Востока, но следующий шаг - объединить их всех в единый регион, в общее понятие «дальневосточники» - так и не был сделан, - рассказал один из авторов книги Вячеслав Дорохов. - Благодаря проделанной работе, результатом которой стала эта книга, мы смогли заложить основу будущих исследований по поиску и изучению биографий героев Великой Отечественной войны, родившихся, живших, работавших или служивших на Дальнем Востоке, благодаря самоотверженности которых долгая и жестокая война завершилась безоговорочной Победой советского народа.

- Мы никогда не должны забывать о героических поступках, которые совершили наши деды и прадеды во имя свободы и мира, - подчеркнул Олег Ганеев, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк. - Выпуск такого издания имеет большое значение для Дальнего Востока. Уверен, что этот проект поможет нам сохранить и передать память о бессмертном подвиге героев Великой Отечественной войны нашим потомкам.

Прикоснуться к истории сможет каждый: электронная версия книги «Герои Победы. Дальний Восток» размещена на сайте год2020.рф.

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