Дорогу на Щукинку отремонтируют в Биробиджане

8 Май 2020 2020-05-08T09:29:30+03:00

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Дорогу к дачному поселку Щукинка отремонтируют в Биробиджане. Аукцион среди подрядчиков уже провели и выбрали компанию, которая выполнит эти работы.

- На сегодняшний день заключили контракт на первый этап ремонта дороги протяженностью два километра. В планах привести в порядок семь километров дороги, - прокомментировали в пресс- службе областной столицы.

Отметим также, что городу дополнительно выделят деньги в рамках центров экономического роста на ремонт оставшихся пяти километров. В настоящее время готовят документацию для организации данных работ. Подрядчику предстоит обустроить водоотводные каналы, выпилить древесно -кустарниковую растительность по придорожной полосе, отсыпать профиль дороги и устроить гравийное покрытие. К слову, все намеченные работы собираются выполнить в нынешнем году.

ИСТОЧНИК KP.RU