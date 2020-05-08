2020-05-08T09:27:53+03:00
Общество

Водный салют под музыку устроят в День Победы в Хабаровске

Все фонтаны одновременно включатся в 11:00
Александр ШТААЛЬ
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Водный салют под музыку устроят в День Победы в ХабаровскеВодный салют под музыку устроят в День Победы в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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Своеобразный водный салют устроят в Хабаровске в День Победы. Мало того, это мероприятие будет проходить под песни военных лет. Запуск фонтанов запланировали на 11 часов утра одновременно с воздушным парадом.

- На городских прудах мощные гейзеры начнут бить под песню «День Победы» и другие произведения военных лет. Композиции будут звучать в течение двух часов, а фонтаны проработают весь день, - рассказал Сергей Демин, начальник МУП «Горсвет».

На центральной улице города в течение всего 9 мая из ретрансляторов будут звучать песенные хиты времен Великой Отечественной. К слову, фонтаны после 9 мая вернутся в режим оффлайн. Из соображений безопасности вечернее лазерное шоу на городских прудах тоже решили не проводить.

Отметим, что фонтаны заработают в обычном режиме, когда отменят режим самоизоляции. Пока оборудование будут эксплуатировать в практически невидимом публике «подводном» режиме, чтобы не ржавело, не заиливалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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