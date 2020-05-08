2020-05-08T09:26:30+03:00
75 лет Великой Победы

Энергетики Хабаровского края чествуют героев Победы

ДГК присоединилась к празднованию Дня Победы в дистанционном формате
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
ДГК присоединилась к празднованию Дня Победы в дистанционном форматеДГК присоединилась к празднованию Дня Победы в дистанционном форматеФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Дальневосточная генерирующая компания (входит в Группу РусГидро) накануне празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции поздравила своих ветеранов - героев праздника. Представители компании передали ветеранам подарки, цветы и открытки с теплыми пожеланиями от имени коллективов энергообъектов и руководства АО «ДГК». Также компания оказала финансовую поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, работавшим в разные годы на дальневосточных электростанциях. Благотворительную акцию для участников войны и тружеников тыла энергетики ежегодно проводят в преддверии Дня Победы.

В этом году вместо традиционных шествий и участия в торжественных митингах энергетики планируют присоединиться к Всероссийским акциям, организованным в честь 75-й годовщины Великой Победы в дистанционном режиме. Так, сотрудники Дальневосточной генерирующей компании примут участие во флэшмобах и акциях «Окна Победы, «Сад Памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и других. Фотографии и истории о родственниках - участниках войны работники компании разместят на личных страницах социальных сетей и в аккаунтах АО «ДГК» (инстаграм #dvgk_energy и фэйсбук @oao.dgk).

Кроме того, энергетики и их дети приняли участие в конкурсах детского рисунка «Энергия Победы» и социальных видеороликов «Хроника Энергии Победы», организованных Министерством энергетики Российской Федерации.

В компании отмечают, что все праздничные мероприятия в АО «ДГК», посвященные празднованию Дня Победы, в этом году проходят с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции в условиях пандемии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 8 мая 2020 года: выздоровели 32 человека
В районах Хабаровского края благоустраивают территории
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 8 мая: за сутки 40 новых случаев заражения
В ЕАО отменили карантин по африканской чуме свиней
«Фонарики Победы» зажгут хабаровчане 9 мая
В память о фронтовиках в Хабаровске сажают деревья
Авиапарад в День Победы жителям Хабаровска покажут в режиме онлайн
Водный салют под музыку устроят в День Победы в Хабаровске
Энергетики Хабаровского края чествуют героев Победы
Дорогу на Щукинку отремонтируют в Биробиджане
Новую книгу о героях-дальневосточниках получили к юбилею Победы жители Хабаровского края
В режим жесткой экономии переходит мэрия Хабаровска
Врачи в Хабаровском крае получат обещанные доплаты
Фильм «Временная связь» покажут жителям Хабаровского края
Салют в честь Победы хабаровчанам покажут только по телевизору
В Хабаровском крае около 300 вахтовиков поместили на обсервацию
В Хабаровске изменили расписание пригородных поездов