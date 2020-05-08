Энергетики Хабаровского края чествуют героев Победы

8 Май 2020 2020-05-08T09:26:30+03:00

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Дальневосточная генерирующая компания (входит в Группу РусГидро) накануне празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции поздравила своих ветеранов - героев праздника. Представители компании передали ветеранам подарки, цветы и открытки с теплыми пожеланиями от имени коллективов энергообъектов и руководства АО «ДГК». Также компания оказала финансовую поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, работавшим в разные годы на дальневосточных электростанциях. Благотворительную акцию для участников войны и тружеников тыла энергетики ежегодно проводят в преддверии Дня Победы.

В этом году вместо традиционных шествий и участия в торжественных митингах энергетики планируют присоединиться к Всероссийским акциям, организованным в честь 75-й годовщины Великой Победы в дистанционном режиме. Так, сотрудники Дальневосточной генерирующей компании примут участие во флэшмобах и акциях «Окна Победы, «Сад Памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и других. Фотографии и истории о родственниках - участниках войны работники компании разместят на личных страницах социальных сетей и в аккаунтах АО «ДГК» (инстаграм #dvgk_energy и фэйсбук @oao.dgk).

Кроме того, энергетики и их дети приняли участие в конкурсах детского рисунка «Энергия Победы» и социальных видеороликов «Хроника Энергии Победы», организованных Министерством энергетики Российской Федерации.

В компании отмечают, что все праздничные мероприятия в АО «ДГК», посвященные празднованию Дня Победы, в этом году проходят с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции в условиях пандемии.