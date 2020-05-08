2020-05-08T09:29:00+03:00
Общество

Авиапарад в День Победы жителям Хабаровска покажут в режиме онлайн

Горожан убедительно просят не выходить из дома в целях безопасности
Александр ШТААЛЬ
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Авиапарад в День Победы жителям Хабаровска покажут в режиме онлайнАвиапарад в День Победы жителям Хабаровска покажут в режиме онлайнФото: Вячеслав РЕУТОВ
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Авиапарад в День Победы жителям Хабаровска покажут в режиме онлайн и по телевизору. Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Горожан убедительно просят не выходить из дома в целях безопасности и отметить памятную дату дома в кругу семьи.

- Специально для жителей краевой столицы организуют трансляцию воздушного парада. Посмотреть ее можно будет на официальном сайте правительства региона и в прямой трансляции ИТА «Губерния», а также в эфирах федеральных телеканалов, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Праздничная трансляция начнется в 10:25 на телеканале «Губерния». Жители края смогут увидеть церемонию возложения цветов на площади Славы к Вечному огню, в которой будут участвовать первые лица города и края. Продемонстрируют телезрителям и подготовку летчиков, техники к воздушному параду. Сам парад начнется в 11:00. Зрители увидят город с высоты глазами летчиков с помощью камер, которые установят на фюзеляжах воздушных судов и в кабинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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