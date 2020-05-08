8 Май 2020 2020-05-08T10:50:26+03:00

В память о фронтовиках в Хабаровске сажают деревья Фото: Управление лесами правительства Хабаровского края

Молодую поросль высадили на территории хабаровского дома-интерната для престарелых и инвалидов

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В Хабаровске продолжают сажать деревья в память о солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы молодые деревья кедра и сосны обрели новое место жительства на территории хабаровского дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке имени Горького.

- Подобные акции проводят, чтобы сохранить память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Они отстояли свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, - отметил Андрей Петров, заместитель начальника управления лесами правительства Хабаровского края.

Отметим также, что «Сад памяти» появился и в Амурске на территории ботанического сада. Его посадили сотрудники Падалинского лесничества, ботанического сада, ОМВД России по Амурскому району и ученики средней школы №9. Мероприятия провели с соблюдением мер предосторожности, во избежание угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU