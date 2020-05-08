8 Май 2020 2020-05-08T10:49:39+03:00

Для этого не нужно выходить из дома

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«Фонарики Победы» зажгут хабаровчане 9 мая. Всероссийский флешмоб охватил дальневосточный город, жители которого в памятную дату подойдут в окну или выйдут на балкон с зажженными фонариками, свечами - любыми источниками света. Лучики света в память о погибших на войне загорятся ровно в 22 часа.

- Присоединиться к мероприятию может каждый желающий. Светить нужно 10 минут, чтобы соседи в других домах успели зажечь свои «Фонарики Победы», - рассказали в городской администрации.

Участникам флешмоба предлагают опубликовать в своих аккаунтах фотографии, посвященные акции. В подписи нужно проставить хэштеги #ФонарикиПобеды и #РДШ. Огоньки - знак памяти и уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны.

Напомним, в этом году традиционный салют в День Победы можно будет увидеть только в трансляции, а вместо парада на площади пройдет авиапарад.

ИСТОЧНИК KP.RU