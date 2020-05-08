«Фонарики Победы» зажгут хабаровчане 9 мая
«Фонарики Победы» зажгут хабаровчане 9 мая. Всероссийский флешмоб охватил дальневосточный город, жители которого в памятную дату подойдут в окну или выйдут на балкон с зажженными фонариками, свечами - любыми источниками света. Лучики света в память о погибших на войне загорятся ровно в 22 часа.
- Присоединиться к мероприятию может каждый желающий. Светить нужно 10 минут, чтобы соседи в других домах успели зажечь свои «Фонарики Победы», - рассказали в городской администрации.
Участникам флешмоба предлагают опубликовать в своих аккаунтах фотографии, посвященные акции. В подписи нужно проставить хэштеги #ФонарикиПобеды и #РДШ. Огоньки - знак памяти и уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны.
Напомним, в этом году традиционный салют в День Победы можно будет увидеть только в трансляции, а вместо парада на площади пройдет авиапарад.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы»