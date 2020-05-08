В ЕАО отменили карантин по африканской чуме свиней
В Еврейской автономной области отменили карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий документ подписали 28 апреля 2020 года. Об этом заявили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
- Ограничительные мероприятия (карантин) на территории региона отменили в Биробиджанском районе, 28 квартале Бобрихинского лесничества, заказнике «Чурки» в 20 километрах на юг от села Красивое, - отметили в ведомстве.
Специалисты констатировали, что сейчас территория Еврейской автономии благополучна по заболеванию африканской чумой свиней.
Напомним, в сентябре прошлого года в регионе зафиксировали несколько случаев заражения животных африканской чумой. Специалисты полагали, что заболевание на территорию области могли занести дикие кабаны. В регионе уже озадачились разработкой нормативного документа, необходимого для отстрела животных.
ИСТОЧНИК KP.RU