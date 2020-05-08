8 Май 2020 2020-05-08T11:01:05+03:00

В ЕАО отменили карантин по африканской чуме свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На сегодняшний день в регионе ситуация благополучна по этому заболеванию

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В Еврейской автономной области отменили карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий документ подписали 28 апреля 2020 года. Об этом заявили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

- Ограничительные мероприятия (карантин) на территории региона отменили в Биробиджанском районе, 28 квартале Бобрихинского лесничества, заказнике «Чурки» в 20 километрах на юг от села Красивое, - отметили в ведомстве.

Специалисты констатировали, что сейчас территория Еврейской автономии благополучна по заболеванию африканской чумой свиней.

Напомним, в сентябре прошлого года в регионе зафиксировали несколько случаев заражения животных африканской чумой. Специалисты полагали, что заболевание на территорию области могли занести дикие кабаны. В регионе уже озадачились разработкой нормативного документа, необходимого для отстрела животных.

ИСТОЧНИК KP.RU