2020-05-08T11:37:52+03:00
Общество

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 8 мая: за сутки 40 новых случаев заражения

Среди пациентов жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского и имени Лазо районов
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 8 мая: за сутки 40 новых случаев зараженияНовости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 8 мая: за сутки 40 новых случаев зараженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 8 мая 2020 года – общее количество заражений 821. Из них 256 выздоровели, семь человек скончались, остальные получают лечение. За последние сутки поправились 22 человека, выявили новых 40 новых случаев заражения. Среди новых пациентов жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского и имени Лазо районов. При этом 14 в тяжелом состоянии, в том числе семь из них на ИВЛ. У 70 процентов заболевание протекает в легкой форме.

- Среди заболевших 32 человека в возрасте от 18 до 65 лет, из них от 18 до 30 лет – 14, два пациента старше 65 лет и шесть детей в возрасте от одного года до девяти лет, - рассказали в краевом минздраве.

Среди новых пациентов около 30 процентов - это бессимптомные носители, которых вывили во время эпидемического расследования. Еще 30 процентов заболевших диагностировали пневмонию, у остальных признаки простудного заболевания.

К слову, в День Победы в Великой Отечественной Войне число выписанных с выздоровлением может превысить 70 человек, а общее число выздоровевших в крае составит около 330 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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