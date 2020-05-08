2020-05-08T12:08:22+03:00
Общество

В районах Хабаровского края благоустраивают территории

В порядок приводят площадки возле Дома культуры, у памятного знака Авиаторам возле Дома офицеров
Александр ШТААЛЬ
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В районах Хабаровского края благоустраивают территории ФОТО: Министерство ЖКХ Хабаровского краяВ районах Хабаровского края благоустраивают территории ФОТО: Министерство ЖКХ Хабаровского края
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В районах Хабаровского края приводят в порядок общественные территории. Работы проводят в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- В городском поселении «Рабочий поселок Переяславка» наводят порядок на трех площадках - на площади перед Домом культуры, у памятного знака Авиаторам возле Дома офицеров и на прилегающей к нему пешеходной зоне, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ. - На выполнение работ планируют потратить порядка трех миллионов 570 тысяч рублей.

К слову, благоустроить собираются также общественные пространства в Полетненском сельском поселении. Обновят площадь для сценических и культурно-массовых мероприятий, зону отдыха по улице Специалистов и Аллею любви по улице Октябрьской. На это израсходуют более трех миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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