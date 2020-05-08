2020-05-08T12:32:09+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 8 мая 2020 года: выздоровели 32 человека

Всего случаев заражения в регионе 176
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 8 мая 2020 года: выздоровели 32 человекаСитуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 8 мая 2020 года: выздоровели 32 человекаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 8 мая 2020 года – всего случаев заражения 176. Из них 32 человека вылечились, один скончался. Кроме того, 50 человек госпитализировали, 70 человек лечатся на дому. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что среди пациентов 17 осужденных БВК. Они находятся в изоляции и получают лечение на территории колонии. Еще шесть осужденных ФКУ ЛИУ-2 также изолированы в учреждении.

На сегодняшний день из 180 коек, которые приготовили для зараженных коронавирусом, заняты 74. Во всех больницах области с пневмониями находятся 20 человек, в том числе два ребенка, одному из которых еще не нет и года. Также 333 человека поместили на домашний карантин. Еще 495 человек изолировали в учреждениях УФСИН России по ЕАО в качестве контактных лиц.

За минувшие сутки в двух лабораториях провели 326 тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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