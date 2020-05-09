Обстановка в Хабаровском крае 9 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

9 Май 2020 2020-05-09T02:28:19+03:00

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Сегодня, 9 мая опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируют. В Хабаровске без осадков, температура ночью от +5 до +7, днем от +20 до +22, ветер юго-западный 6-11 м/с. На юге края ночью местами небольшие дожди, днем осадков не будет, столбик термометра ночью в пределах от +3 до +9, днем от +18 до +23, ветер западный 6-11 м/с. В центральных районах без существенных осадков, температура ночью от 0 до +8, днем от +14 до +23, ветер различных направлений 5-12 м/с. на севере края ожидаются местами небольшие осадки, температура ночью от -3 до +5, днем от +1 до +18, ветер северный, северо-восточный 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Начался ледоход на Амуре в Ульчском районе у села Тахта. В Николаевском районе наблюдаются подвижки льда у Николаевска-на-Амуре. По оценке гидрологов, ледоход наблюдают в нижнем течении реки Амгунь у села Удинское, на. реке Уда у села Удское. В сроки близкие к обычным начался ледоход в нижнем течении реки Мая у села Аим. На других реках Приамурья изменений в водном и ледовом режиме не отмечают. На Амуре у Хабаровска температура воды 10,8 градусов, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см.

ИСТОЧНИК KP.RU