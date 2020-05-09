2020-05-09T02:28:19+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 9 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

В Хабаровске осадки не ожидаются
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Обстановка в Хабаровском крае 9 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 9 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фонФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 мая опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируют. В Хабаровске без осадков, температура ночью от +5 до +7, днем от +20 до +22, ветер юго-западный 6-11 м/с. На юге края ночью местами небольшие дожди, днем осадков не будет, столбик термометра ночью в пределах от +3 до +9, днем от +18 до +23, ветер западный 6-11 м/с. В центральных районах без существенных осадков, температура ночью от 0 до +8, днем от +14 до +23, ветер различных направлений 5-12 м/с. на севере края ожидаются местами небольшие осадки, температура ночью от -3 до +5, днем от +1 до +18, ветер северный, северо-восточный 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Начался ледоход на Амуре в Ульчском районе у села Тахта. В Николаевском районе наблюдаются подвижки льда у Николаевска-на-Амуре. По оценке гидрологов, ледоход наблюдают в нижнем течении реки Амгунь у села Удинское, на. реке Уда у села Удское. В сроки близкие к обычным начался ледоход в нижнем течении реки Мая у села Аим. На других реках Приамурья изменений в водном и ледовом режиме не отмечают. На Амуре у Хабаровска температура воды 10,8 градусов, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Церемония возложения цветов к мемориалу прошла в Хабаровске
Обстановка в Хабаровском крае 9 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 8 мая 2020 года: выздоровели 32 человека
В районах Хабаровского края благоустраивают территории
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 8 мая: за сутки 40 новых случаев заражения
В ЕАО отменили карантин по африканской чуме свиней
«Фонарики Победы» зажгут хабаровчане 9 мая
В память о фронтовиках в Хабаровске сажают деревья
Авиапарад в День Победы жителям Хабаровска покажут в режиме онлайн
Водный салют под музыку устроят в День Победы в Хабаровске
Энергетики Хабаровского края чествуют героев Победы
Дорогу на Щукинку отремонтируют в Биробиджане
Новую книгу о героях-дальневосточниках получили к юбилею Победы жители Хабаровского края
В режим жесткой экономии переходит мэрия Хабаровска
Врачи в Хабаровском крае получат обещанные доплаты
Фильм «Временная связь» покажут жителям Хабаровского края
Салют в честь Победы хабаровчанам покажут только по телевизору
В Хабаровском крае около 300 вахтовиков поместили на обсервацию
В Хабаровске изменили расписание пригородных поездов