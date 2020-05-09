2020-05-09T03:53:17+03:00
75 лет Великой Победы

Церемония возложения цветов к мемориалу прошла в Хабаровске

На церемонию, несмотря на пандемию, пришли и горожане
Александр ШТААЛЬ
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Церемония возложения цветов к мемориалу прошла в ХабаровскеЦеремония возложения цветов к мемориалу прошла в ХабаровскеФото: Предоставлено очевидцем
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В Хабаровске прошла церемония возложения в цветов к мемориалу на площади Славы. Обычно это событие объединяет практически всех горожан, но в этом году из-за коронавируса почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли немногие. В церемонии участвовали представители военных структур, органов власти и глава региона Сергей Фургал.

Сначала защитников Родины почтили минутой молчания, затем к мемориалу принесли первые гвоздики – символ Победы. Эти цветы напоминают капельки крови, пролитой за мирное небо над головой.

Напомним, в 11 часов состоится онлайн-трансляция авиапарада. Это своего рода альтернатива традиционному параду на площади Ленина. Такая замена – это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Также в режиме онлайн-трансляций в Хабаровске пройдет салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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