Церемония возложения цветов к мемориалу прошла в Хабаровске
В Хабаровске прошла церемония возложения в цветов к мемориалу на площади Славы. Обычно это событие объединяет практически всех горожан, но в этом году из-за коронавируса почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли немногие. В церемонии участвовали представители военных структур, органов власти и глава региона Сергей Фургал.
Сначала защитников Родины почтили минутой молчания, затем к мемориалу принесли первые гвоздики – символ Победы. Эти цветы напоминают капельки крови, пролитой за мирное небо над головой.
Напомним, в 11 часов состоится онлайн-трансляция авиапарада. Это своего рода альтернатива традиционному параду на площади Ленина. Такая замена – это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Также в режиме онлайн-трансляций в Хабаровске пройдет салют.
ИСТОЧНИК KP.RU
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