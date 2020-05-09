2020-05-09T07:00:06+03:00
Общество

Снижение налога для малого и среднего бизнеса обсудили в Хабаровском крае

Речь идет о компаниях, работающих по упрощенной системе налогообложения
Александр ШТААЛЬ
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Снижение налога для малого и среднего бизнеса обсудили в Хабаровском краеСнижение налога для малого и среднего бизнеса обсудили в Хабаровском краеФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Снижение налога для малого и среднего бизнеса обсудили в Хабаровском крае на очередном заседании постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию при краевой Закдуме. Речь идет о компания, работающих по упрощенной системе налогообложения. Соответствующий законопроект рассмотрели сразу в двух чтениях.

Предложение поступило от депутатов фракции ЛДПР с целью поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства. Согласно предлагаемому закону, предусмотрено расширение перечня пострадавших отраслей экономики от распространения коронавирусной инфекции и снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения в два раза.

Из-за коронавируса и в результате введения режима самоизоляции в крае вынуждены были приостановить деятельность ряда отраслей экономики. Это в свою очередь негативно отразилось финансовых результатах финансовой деятельности предпринимателей.

Согласно предлагаемому закону в 2020 году предлагают установить пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. Это коснется компаний, деятельность которых в наибольшей степени пострадала в условиях ухудшения экономической ситуации. При этом учтут доли их доходов от соответствующих видов деятельности.

- Предлагаем снизить ставку с шести до трех процентов предпринимателям, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, и с 15 до 8 процентов – для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Предполагается, что закон будет действовать с 1 января 2020 года, то есть коснется бизнеса на протяжении всего налогового периода в 2020 году. По оценкам специалистов, выпадающие доходы из бюджета края составят около 700 млн рублей, – прокомментировал Сергей Зюбр, первый заместитель председателя Думы.

Льготами смогут воспользоваться производители текстильных изделий и изделий из кожи, мебели, мебели, транспортные компании, предприятия торговли, сферы образования, здравоохранения, культуры, туризма, спорта, отдыха, развлечений, социальных услуг. Всего в законопроекте представлен перечень из 43 видов экономической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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