9 Май 2020 2020-05-09T08:31:47+03:00

«Далекая и близкая война»: в Хабаровском крае покажут историю в одном времени Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Посмотреть ее может каждый желающий в удобное время

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Жителей Хабаровского края приглашают посетить видеоэкскурсию «Далекая и близкая война». Цель этого проекта показать историю событий 1941-1945 годов в одном времени.

- Великая Отечественная война затронула весь Советский Союз. На территории Хабаровского края бои не вели, но жители региона сражались на фронтах. Каждый пятый хабаровчанин принял участие в боях с фашисткой Германией и милитаристской Японией, - рассказали в Гродековском музее.

Кроме того, дальневосточники всеми силами помогали фронту, находясь в тылу. Они работали на производстве, производили для армии военную технику и боеприпасы. Также они вели сельское хозяйство в тяжелых условиях, собирали посылки для бойцов и тех, кого война лишила дома.

Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» отметили около 190 тысяч человек. О том, как Хабаровский край жил в этот трудный период истории, о боевых и трудовых подвигах наших земляков рассказывает Михаил Терехов.

В подготовке видеопрезентации задействовали материалы, снятые в Военно-историческом музее ВВО. За помощь в организации съемок благодарность выражают командованию ВВО, а также лично директору музея Маргарите Ивановне Лопушко.

ИСТОЧНИК KP.RU