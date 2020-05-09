В правительстве Хабаровского края прокомментировали ограничения по возрасту для дачников

9 Май 2020 2020-05-09T10:00:08+03:00

Власти заверили, что паспорта у пенсионеров при посадке на речные суда проверять не будут

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В правительстве Хабаровского края прокомментировали информацию об ограничениях по возрасту на перевозки дачников на речных судах. Ранее сообщалось, что жителям края старше 65 лет на дачи по рекомендации главного санитарного врача края ездить нельзя. Причина тому действующий режим самоизоляции. Чтобы не допустить нарушений, перед посадкой на речные суда или автобусы будут строго поверять паспорта.

- Не будут, - ответили в пресс-службе регионального правительства. - Ездить на дачи можно без ограничений по возрасту. Однако перевозчик вместе с мэрией города обязаны обеспечить соблюдение введенных норм безопасности. Дачникам настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а перед посадкой на речное судно у пассажиров должны измерять температуру.

Дачникам и огородникам в Хабаровском крае напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на своих участках, не жечь костры за их пределами, бросать окурки. Помните, огонь легко может уничтожить ваше и чужое имущество, забрать человеческие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU