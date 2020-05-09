В Хабаровске вновь набирает обороты акция «Наша забота – ветеранам!»

9 Май 2020 2020-05-09T11:02:25+03:00

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В Хабаровске вновь набирает обороты социальная акция «Наша забота – ветеранам!». Ее проводят в преддверии Дня Победы, участвуют в ней члены Молодежной общественной палаты при Закдуме Хабаровского края. В рамках акции организуют поздравление участников Великой Отечественной войны, проводят различные мероприятия по оказанию им социально-бытовой и правовой помощи, а также поздравляют их с памятными датами.

Акцию проводят с 2007 года. В этот раз в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне молодые парламентарии нового созыва молодежного парламента поздравили ветеранов города Хабаровска, вручили им продуктовые наборы и поздравительные открытки. Молодежь ответственно подошли к участию акции и в связи с эпидемиологической ситуацией одели маски и соблюдали социальную дистанцию.

- Уже прошло три четверти века со дня Великой Победы, сменилось не одно поколение. Однако событие остается в памяти людей. Я рада, что пандемия не нарушила планы организаторов и участников акции, которая проводилась в особых условиях. Нам удалось отдать дань уважения ветеранам, поздравить их и вручить подарки, – поделилась Анастасия Губина, член Молодежной общественной палаты.

Акция продлится в течение года в том числе и в районах края. А пока молодые парламентарии Хабаровского края занимаются организацией новых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU