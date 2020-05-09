9 Май 2020 2020-05-09T12:12:25+03:00

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 9 мая 2020 года: общее число заражений 862 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 9 мая 2020 года – общее число заражений 862. Из них выздоровели 345 человек, семеро скончались, остальные получают лечение.

- За сутки в регионе выписали после излечение 85 пациентов. К слову, Хабаровский край продолжает оставаться лидером по количеству выздоровевших людей. За сутки зарегистрировали 41 новый случай заболевания. Новых пациентов вывили в Хабаровске и Хабаровском районе, - рассказали в региональном минздраве.

Среди заболевших большинство человека в возрасте от 18 до 65 лет, 10 пациентов старше 65 лет и один подросток 17 лет. Около 40 процентов новых пациентов – это бессимптомные носители, выявленные при проведении эпидемического расследования, у 30 процентов зафиксировали пневмонию, у остальных признаки простудного заболевания.

Среди тех, кто находится на лечении 14 человек в тяжелом состоянии, в том числе семь на ИВЛ. У большинства болеющих заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU