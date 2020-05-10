Обстановка в Хабаровском крае 10 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

10 Май 2020 2020-05-10T02:56:14+03:00

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Сегодня, 10 мая по информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» опасные и неблагоприятные метеорологические явления на территории Хабаровского края не прогнозируются.

В Хабаровске – дождь, температура ночью от +5 до +7, днем от +13 до +15, ветер северо-восточный 7-12 м/с;

В южных районах – дожди, местами сильные, температура ночью от +3 до +9, днем от +12 до +18, ветер северный 7-12 м/с;

В центральных районах – дожди, температура ночью от 0 до +8, днем от +7 до +16, ветер северо-восточный 5-14 м/с;

В северных районах – преимущественно без осадков, температура ночью от -5 до +4, днем от +1 до +18, ветер различных направлений 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 6 до 23 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

На реках центральных и северных районов края продолжается процесс вскрытия.

На Амуре у села Тахта в Ульчском районе – ледоход, у города Николаевск-на-Амуре в Николаевском районе наблюдаются подвижки льда. Интенсивность подъема уровней воды на границе вскрытия 38 см/сутки.

Продолжается ледоход в нижнем течении реки Амгунь у села Удинское, на. реке Уда у села Удское. В сроки близкие к обычным начался ледоход в нижнем течении реки Мая у села Аим.

Затоплены поймы Амура на участке вскрытия от села Богородское до устья на глубину 0,5-0,9 м, рек Уссури, Подхоренок в Бикинском, Вяземском, районах и в районе им. Лазо на глубину 0,1-0,4 м, за счет смещения паводков с верхнего течения. На остальных реках Приамурья существенных изменений в водном и ледовом режиме нет.

Сохраняется вероятность дополнительного повышения уровня воды на 0,3-0,8 м на Нижнем Амуре до отметок категории неблагоприятного явления: Тахта 500-550 см, Николаевск 250-280 см, подтопление дорог, полей, сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов, расположенных в пойме реки Амур в Ульчском и Николаевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU