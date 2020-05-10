В Хабаровске разбойник, грабивший киоски микрофинансовых организаций, пошел под суд

10 Май 2020 2020-05-10T07:27:38+03:00

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Как сообщают в полиции Хабаровского края уголовное дело в отношении грабителя, нападавшего с ножом на офисы микрофинансовых организаций отправлено в суд. Орудовал злоумышленник в марте этого года в основном в Индустриальном районе Хабаровска.

Для нападения он выбирал небольшие павильоны на остановках. Сначала наблюдал за киоском, затем убедившись, что посетителей нет, прикрыв лицо самодельной маской заходил в павильон, доставал нож и требовал отдать деньги.

Как правило менеджеры не сопротивлялись и расставались с наличными, а после того, как грабитель покидал место преступления вызывали полицию. Так, из офиса микрофинансовой организации, расположенного на улице Суворова, налетчик открыто похитил порядка шести с половиной тысяч рублей. На улице Краснореченской после налета на павильон добычей злоумышленника стало пять тысяч рублей. Жертв, к счастью, не было.

Злодея удалось найти и задержать. Им оказался 30-летний безработный житель Хабаровска, который, как утверждают в ведомстве, раньше проблем с законом не имел. Жил мужчина в арендованной квартире, в которой во время обыска было найдено орудие преступление – нож.

- Во время следственных действий злоумышленник дал признательные показания, пояснив, что похищенные денежные средства потратил на приобретение продуктов питания, алкоголя и развлечения. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Всего злоумышленник совершил три нападения на киоски с деньгами, забрав около 18 тысяч рублей. Сейчас его дело рассматривается в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU