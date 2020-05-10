Киберзлодеи взломали страничку жительницы ЕАО и вымогали деньги у ее знакомых

10 Май 2020 2020-05-10T09:05:57+03:00

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Молодой парень, живущий в Биробиджане, общался в социальной сети с девушкой, внезапно она просила у него занять денег – 4 тысячи рублей. Для того чтобы осуществить перевод с той стороны прислали фотографию банковской карты. Он не смог отказать интернет-знакомой и перевел деньги.

Однако через несколько минут от нее пришло сообщение что ее страничка в социальной сети взломана. По словам девушки от имени неизвестные рассылают просьбы помочь деньгами.

- Со слов девушки, во время общения с заявителем произошел программный сбой, и она не смогла зайти на свою страничку, а через час ей стали звонить друзья и говорить о том, что у них не получается перевести ей деньги на карту. Тогда девушка поняла, что ее страницу взломали, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности злоумышленников и всех причастных к совершению преступления.

Полицейские настоятельно рекомендуют не спешить переводить деньги знакомым, если подобные просьбы поступают в сообщениях со страниц друзей в социальных сетях. Прежде чем осуществить перевод, позвоните им по телефону и убедитесь, что сообщение прислали именно они, а не мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU