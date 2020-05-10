2020-05-10T03:30:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 10 мая 2020 года: за вчерашний день выздоровели 85 пациентов

По суммарному количеству выздоровлений регион сохраняет лидирующие позиции в округе
Борис КОКУРИН
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 10 мая 2020 года: за вчерашний день выздоровели 85 пациентовНовости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 10 мая 2020 года: за вчерашний день выздоровели 85 пациентовФото: Правительство Хабаровского края
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По данным регионального минздрава ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 10 мая 2020 года по сравнению с предыдущим днем пока не изменилась. За 9 мая в регионе от COVID-19 выздоровели 85 пациентов. По суммарному числу выздоровевших - 345 человек край сохраняет лидирующие позиции в округе.

Тем не менее за предыдущие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания, вирус выявлен среди жителей города Хабаровска и Хабаровского района.

- Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет, 10 пациентов старше 65 лет, 1 подросток 17 лет, - подчеркнули в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Среди вновь выявленных пациентов около 40,0% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 30,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Так же в ведомстве отмечают, что все выявленные пациенты ранее контактировали с ранее обнаруженными носителями вируса, либо были обследованы по клиническим показаниям.

Всего в крае зарегистрировано 862 случая заболевания, из них 7 закончились смертью пациентов. На лечении находится 510 пациентов, из них 14 в тяжелом состоянии, в том числе 7 на ИВЛ. У большинства болеющих (70,0 %) заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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