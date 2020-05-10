10 Май 2020 2020-05-10T06:05:57+03:00

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В этом году праздник 75-летия Великой Победы особенный. Проходит он в условиях самоизоляции, когда и краевые власти и санитарные врачи и элементарный здравый смысл рекомендуют не выходить из дома что бы заразиться COVID-19, от которого в регионе уже умерли 7 человек.

В Хабаровске спасатели вместе с жителями дома спели «День Победы»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Тем не менее юбилей окончания Великой Отечественной войны – дата для многих значимая и не отметить ее значит предать память своих предков погибших на полях сражений. В Хабаровске сотрудники МЧС присоединились к акции «Поем двором» которую по всей России проводит спасательное ведомство.

- Несмотря на трудности, с которыми сейчас сталкивается весь мир, день воинской славы России, 75 годовщина Дня Победы, должны быть отмечены подобающим образом. Именно поэтому хабаровчане и представители спасательного ведомства присоединились к акции, и вышли во двор, на балконы и выглянули в окна своих домов, чтобы всем вместе отдать дань памяти павшим героям, - отметил Виталий Дарчия, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровский краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности.

В Хабаровске спасатели вместе с жителями дома спели «День Победы»Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Многие кто вышел на балконы чтобы поддержать акцию вынесли вместе с собой портреты своих родственников, учувствовавших в войне. Песня «День Победы» выбрана была не случайно, в стране сейчас, пожалуй, нет человека, который не знал бы слов этой песни. В МЧС выразили надежду что эта акция станет ежегодной и с каждым разом будет привлекать все больше людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/778303" frameborder="0"></iframe> В Хабаровске спасатели вместе с жителями дома спели «День Победы».ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU