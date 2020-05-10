2020-05-10T10:32:09+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре люди нашли и сдали пожарным поджигателей сухой травы

Одному нарушителю выписан штраф, вторым займутся в отделе по делам несовершеннолетних
Борис КОКУРИН
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В Комсомольске-на-Амуре люди нашли и сдали пожарным поджигателей сухой травыВ Комсомольске-на-Амуре люди нашли и сдали пожарным поджигателей сухой травыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Как только в Комсомольске-на-Амуре сошел снег там начались возгорания сухой растительности на въезде в город. Местные жители дышали дымом от пожаров и опасались, что однажды огонь может перекинуться на их участки. Только с начала мая пожарные практически ежедневно выезжали на тушение и как отмечают в ведомстве площади, охваченные огнем, были весьма значительными.

Сотрудники МЧС пытались поймать поджигателей, патрулировали территорию, но поймать с поличным виновников рукотворных пожаров не удавалось. И тут в подразделение поступил звонок от местных жителей.

- Люди сообщили что они видели молодёжь, поджигающую траву. Сотрудники Государственного пожарного надзора выехали на место, - рассказал Антон Юрин, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольску-на-Амуре. - Совместно с экипажем ГИБДД были задержаны двое молодых людей, поджигавших сухостой в районе дамбы на Орловском шоссе за территорией «Газпрома». Их доставили в отделение полиции для установления личности и проведения проверки. Стоит отметить, что такие шалости могли привести к более печальным последствиям, так как в случае изменения ветра и распространения пала в другую сторону огонь бы стал угрозой для автозаправочной станции, расположенной неподалёку.

Одному из поджигателей было 27 лет, второй – подросток. На молодого человека был составлен протокол, а подростком занялись специалисты инспекции по делам несовершеннолетних.

По данным сотрудников Государственного пожарного надзора МЧС России, только за эту неделю в Городе юности было зарегистрировано свыше 30 палов сухой растительности на общей площади более 300 погонных метров. Это уже второй случай в регионе, когда бдительные граждане помогают в поимке поджигателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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