В Хабаровском крае тушат 10 природных пожаров

10 Май 2020 2020-05-10T11:51:12+03:00

Возгорания возникли в первый день выходных, и специалисты считают их рукотворными

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Как сообщили в правительстве Хабаровского края по состоянию на 10 мая в регионе тушат 10 лесных пожаров, возникших в начале мая. Горит в Амурском, Хабаровском, Ванинском, имени Лазо и Нанайском районах, причем в черте населенных пунктов что, по мнению специалистов говорит о том, что к возникновению огня причастны люди.

Эти очаги планируется потушить в эти сутки, два пожара уже локализованы. На ликвидации возгораний работают 270 человек и 50 единиц техники, огонь тушат как с земли, так и с воздуха.

- Сейчас наша служба, полиция и МЧС проводят рейды, в которых выявляют нарушителей. За брошенные костры и палы травы людей ожидают штрафы до 4 тысяч рублей. Если же будет нанесен ущерб, то сумма увеличится. Юридические лица за проведение огневых работ заплатят вплоть до 300 тысяч рублей. За первую праздничную неделю мая в таких же рейдах было выписано два десятка протоколов, - подчеркнули в краевом управлении лесами.

Напомним, что в 15 районах Хабаровского края действует особый противопожарный режим, запрещающий не то что разводить костры, но даже заезжать в лес на автомобилях. Жителей края просят помогать службе и при обнаружении возгорания немедленно сообщать по телефону горячей линии лесоохраны: 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU