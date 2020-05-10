10 Май 2020 2020-05-10T13:25:23+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 10 мая 2020 года: зарегистрировано 34 новых случая заражения Фото: Правительство Хабаровского края

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 10 мая 2020 года: по данным регионального минздрава за этот день в крае зарегистрировано 34 новых случая COVID-19.

- Заболевшие выявлены в городе Хабаровске и районе имени Лазо, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет; 4 пациента старше 65 лет и 7 детей. Среди вновь выявленных пациентов около 40,0% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 33,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Как отмечают в ведомстве все новые пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

Всего в крае зарегистрировано 896 случаев заболевания, из них 7 закончились смертью пациентов, 365 человек выздоровели. На лечении находится 524 пациента, из них 14 в тяжелом состоянии, в том числе 7 на ИВЛ. У большинства болеющих (70,0 %) заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU