Обстановка в Хабаровском крае 11 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

11 Май 2020 2020-05-11T02:33:35+03:00

Немного солнечного дня на фото - для хорошего настроения Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По всему краю поливают дожди и дуют холодные северные и северо-восточные ветра

Изменить размер текста: A A

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сегодня, 11 мая опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Хабаровске дождь зарядит на весь день, ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью от +4ºС до +6ºС, днем от +11ºС до +13ºС.

В южных районах края дожди, ветер северный 7-12 м/с. Температуры ночью от +3ºС до +9ºС, днем потеплеет до +12… +18ºС.

В центральных районах также дождливо, северо-восточный ветер, 5-12 м/с. По ночам подморозит 0ºС до +8ºС, днем столбик термометра поднимется до +7…+16ºС.

На севере Хабаровского края местами идет дождь, дуют ветры различных направлений, 5-13 м/с. По ночам заморозки от -5ºС до +4ºС, днем температура повысится - от +1ºС до +18ºС.

Обстановка на реках относительно спокойная, опасных явлений не зафиксировано. У Николаевска-на-Амуре продолжается ледоход, как и в нижнем течении р. Амгунь у села Удинское и на реке Уда у села Удское. Начался ледоход у села Аим.

Остается вероятность повышения уровня Амура до отметок «неблагоприятное явление» у села Тахта, у Николаевска-на-Амуре, возможно подтопление дорог и сельхозугодий в пойме Амура в Ульчском и Николаевском районах.

Солнечная активность очень низкая, геомагнитное поле спокойное.

Превышений естественных значений радиационного фона на территории Хабаровского края, по данным Хабаровского гидрометеоцентра, не зафиксировано. Показания колеблются от 9 до 18 мкр/час при естественных фоновых значениях 10-25 мкр/час.

ИСТОЧНИК KP.RU