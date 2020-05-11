2020-05-11T03:32:53+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 11 мая 2020 года: новых заболевших нет

Вчера, 10 мая, было выявлено 34 новых случая, у большинства заболевание протекает бессимптомно
Ксения ТУРТЫГИНА
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 11 мая 2020 года: без изменений со вчерашнего дня, 10 мая. В воскресенье, по данным регионального минздрава, было выявлено 34 случая COVID-19. Все заболевшие – жители Хабаровска и района имени Лазо.

Нарастающим итогом в крае зафиксировано 896 случае заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Скончались семь человек, 365 успешно выздоровели. Сейчас лечение получают 524 пациента, в тяжелом состоянии 14 из них, в том числе семеро – на искусственной вентиляции легких. Большинство же заболевших переносят коронавирус в легкой форме – порядка 70 процентов либо вообще не имеют каких-либо внешних симптомов, либо у них есть признаки простудного заболевания. Наличие у них коронавируса нового типа удалось выявить только после лабораторных исследований.

Именно поэтому важно сохранять социальную дистанцию, надевать маски в местах скопления людей и по возможности реже бывать в таких местах. При благоприятном стечении обстоятельств и ответственного отношения граждан к своему и чужому здоровью, все носители коронавирусной инфекции будут своевременно выявлены и отправлены на лечение. И мы сможем вернуться к привычному образу жизни.

Однако если по каким-либо причинам произойдет вспышка заболеваемости, то режим повышенной готовности продлят и, вполне вероятно, ужесточат режим самоизоляции. А не хотелось бы.

Напомним, по показателю «количество случаев COVID-19 на сто тысяч населения» Хабаровский край по состоянию на 9 мая находился на 5 месте среди субъектов Дальневосточного федерального округа – 38,76. Еврейская автономия в этом рейтинге заняла второе после Камчатки место – 88,44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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