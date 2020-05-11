2020-05-11T04:51:09+03:00
Недвижимость

В Хабаровске началась опрессовка трубопроводов горячей воды

Гидравлические испытания на городских ТЭЦ пройдут по графику в мае и начале июня
Ксения ТУРТЫГИНА
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Пока идет опрессовка, хабаровчанам придется мыться в тазикахПока идет опрессовка, хабаровчанам придется мыться в тазикахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 11 мая, часть жилых домов Хабаровска отключили от горячего водоснабжения. В городе, напомнили в пресс-службе администрации краевого центра, начались гидравлические испытания тепловых сетей.

По графику отключений горячей воды, с 11 по 15 мая горячая вода будет отсутствовать в кранах потребителей, питающихся от Хабаровской ТЭЦ-1: Индустриального района, части Центрального района (в границах улиц нечетная сторона ГамарникаПушкина (до ул. Карла Маркса) – Мухина (на участке от Пушкина до Дикопольцева)); Железнодорожного района (Хабаровск-2, ул. Аэродромная, Геодезическая, Промывочная, Целинная, Шмаковская и ДОСы, Промышленная, Костромская). В Хабаровском районе без горячей воды останутся поселки Ракитное, Ильинка и Некрасовка.

Следующий этап испытаний пройдет на трубопроводах в зоне обслуживания Хабаровской ТЭЦ-3 с 18 по 22 мая. ТЭЦ-2 встанет на опрессовку в июне – с 8 по 11 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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