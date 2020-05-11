Хабаровчанин обокрал родную сестру

11 Май 2020 2020-05-11T06:26:01+03:00

Ювелирное украшение должно вернуться к законной хозяйке, а брату грозит до пяти лет колонии Фото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

Пока женщина была в отъезде, он зашел в ее квартиру и забрал золотое кольцо

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Вернувшись из десятидневной поездки, жительница Индустриального района Хабаровска обнаружила, что в квартире кто-то побывал – пропало золотое кольцо с рубином. Женщина написала заявление в полицию, оценив пропажу в 13 тысяч рублей.

Эксперт-криминалист не обнаружил в квартире следов взлома, при этом пострадавшая утверждала, что ключи не теряла и никому из соседей не передавала. Полицейские высказали предположение: к краже причастен кто-то из ближайшего круга общения заявительницы. И тут женщина вспомнила, что дубликат ключей есть у ее тридцатилетнего брата. Молодой человек законопослушным поведением не отличается, у него уже есть судимости за кражи и грабеж.

На допросе хабаровчанин признался, что очень нуждался в деньгах и от того решил обокрасть родную сестру. Колечко сдал в ломбард, вырученные деньги пропил. За кражу «по-родственному» ему грозит до пяти лет лишения свободы, заключать под стражу его не стали – взяли подписку о невыезде. Незаконно заложенное имущество должны вернуть хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU