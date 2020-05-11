2020-05-11T06:26:01+03:00
Происшествия

Хабаровчанин обокрал родную сестру

Пока женщина была в отъезде, он зашел в ее квартиру и забрал золотое кольцо
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Ювелирное украшение должно вернуться к законной хозяйке, а брату грозит до пяти лет колонииЮвелирное украшение должно вернуться к законной хозяйке, а брату грозит до пяти лет колонииФото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Изменить размер текста:

Вернувшись из десятидневной поездки, жительница Индустриального района Хабаровска обнаружила, что в квартире кто-то побывал – пропало золотое кольцо с рубином. Женщина написала заявление в полицию, оценив пропажу в 13 тысяч рублей.

Эксперт-криминалист не обнаружил в квартире следов взлома, при этом пострадавшая утверждала, что ключи не теряла и никому из соседей не передавала. Полицейские высказали предположение: к краже причастен кто-то из ближайшего круга общения заявительницы. И тут женщина вспомнила, что дубликат ключей есть у ее тридцатилетнего брата. Молодой человек законопослушным поведением не отличается, у него уже есть судимости за кражи и грабеж.

На допросе хабаровчанин признался, что очень нуждался в деньгах и от того решил обокрасть родную сестру. Колечко сдал в ломбард, вырученные деньги пропил. За кражу «по-родственному» ему грозит до пяти лет лишения свободы, заключать под стражу его не стали – взяли подписку о невыезде. Незаконно заложенное имущество должны вернуть хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Угнанный у хабаровчанина автомобиль сдали на металлолом
Обстановка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 11 мая
Хабаровчанин обокрал родную сестру
В Хабаровске началась опрессовка трубопроводов горячей воды
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 11 мая 2020 года: новых заболевших нет
Обстановка в Хабаровском крае 11 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 10 мая 2020 года: зарегистрировано 34 новых случая заражения
В Хабаровском крае тушат 10 природных пожаров
В Комсомольске-на-Амуре люди нашли и сдали пожарным поджигателей сухой травы
Киберзлодеи взломали страничку жительницы ЕАО и вымогали деньги у ее знакомых
В Хабаровске разбойник, грабивший киоски микрофинансовых организаций, пошел под суд
В Хабаровске спасатели вместе с жителями дома спели «День Победы»
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 10 мая 2020 года: за вчерашний день выздоровели 85 пациентов
Обстановка в Хабаровском крае 10 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 9 мая 2020 года: общее число заражений 862
В Хабаровске вновь набирает обороты акция «Наша забота – ветеранам!»
В правительстве Хабаровского края прокомментировали ограничения по возрасту для дачников
«Далекая и близкая война»: в Хабаровском крае покажут историю в одном времени
Снижение налога для малого и среднего бизнеса обсудили в Хабаровском крае