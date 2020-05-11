Обстановка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 11 мая

11 Май 2020 2020-05-11T08:55:17+03:00

В инфекционном госпитале 25 человек с подтвержденным диагнозом, один из них ребенок

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Как сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре, по состоянию на 11 мая в инфекционно госпитале находятся двадцать пять человек, у которых лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция нового типа. Один из пациентов – ребенок. Состояние 24 пациентов врачам тревоги не внушает.

В реанимации четыре пациента с пневмонией – трое в состоянии средней тяжести (один с подтвержденным диагнозом COVID-19, один – находился в контакте с заболевшим, третий – с подозрением на коронавирус). Четвертый пациент из числа контактировавших с ранее заболевшими находится в тяжелом состоянии.

Также в госпитале (напомним, он развернут на базе больницы №2) находятся пять «контактных», состояние всех пятерых удовлетворительное. В больнице лежат 42 пациента с внебольничной пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU