2020-05-11T10:41:53+03:00
Происшествия

Угнанный у хабаровчанина автомобиль сдали на металлолом

Транспортное средство горожанин оставил у себя на даче, причем авто было не на ходу
Ксения ТУРТЫГИНА
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Кража автомобилей - одно из самых распространенных преступлений во всем миреКража автомобилей - одно из самых распространенных преступлений во всем миреФото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию Хабаровска с заявлением об угоне автомобиля обратился хабаровчанин. Машину он оставил у себя на даче, а, приехав через несколько дней, не нашел железного коня. Изюминка ситуации в том, что увести «коня» своим ходом было невозможно – автомобиль был в нерабочем состоянии. Ущерб потерпевший оценил в сто тысяч рублей.

Полиция вышла на подозреваемого – 27-летнего, ранее не судимого мужчину. Фигурант признался, что машину украл с помощью эвакуатора и, недолго думая, сдал на металлолом. Выручка гражданина составила четыре тысячи рублей.

Сейчас незадачливый угонщик сидит под подпиской о невыезде. Грозит ему до пяти лет колонии, если суд не найдет в деле смягчающих вину обстоятельств. Автомобиль изъяли из пункта приема вторсырья и передали законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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