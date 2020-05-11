Угнанный у хабаровчанина автомобиль сдали на металлолом
В полицию Хабаровска с заявлением об угоне автомобиля обратился хабаровчанин. Машину он оставил у себя на даче, а, приехав через несколько дней, не нашел железного коня. Изюминка ситуации в том, что увести «коня» своим ходом было невозможно – автомобиль был в нерабочем состоянии. Ущерб потерпевший оценил в сто тысяч рублей.
Полиция вышла на подозреваемого – 27-летнего, ранее не судимого мужчину. Фигурант признался, что машину украл с помощью эвакуатора и, недолго думая, сдал на металлолом. Выручка гражданина составила четыре тысячи рублей.
Сейчас незадачливый угонщик сидит под подпиской о невыезде. Грозит ему до пяти лет колонии, если суд не найдет в деле смягчающих вину обстоятельств. Автомобиль изъяли из пункта приема вторсырья и передали законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU