Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 мая: плюс 39 заболевших

11 Май 2020 2020-05-11T12:44:02+03:00

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По информации минздрава Хабаровского края, к вечеру 11 мая в крае выявлено 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Заболевшие выявлены в Комсомольске и Комсомольском районе (плюс 12), Ульчском (плюс 11), Охотском (плюс 4), Солнечном (плюс 3), Ванинском (плюс 3), Советско-Гаванском (плюс 2), Николаевском (плюс 2), им. Лазо (плюс 1) и первый заболевший выявлен в Вяземском районе.

- Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет. Девять пациентов старше 65 лет, в том числе 2 старше 90 лет и один ребенок 11 лет, - уточнили в краевом минздраве. - Среди вновь выявленных пациентов около трети - бессимптомные носители, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 66% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

Нарастающим итогом в крае зарегистрировано 935 случаев заболевания, из них семь закончились смертью пациентов, 365 человек выздоровели.

Лечение получают 563 пациента, из них 20 в тяжелом состоянии (было 14 по состоянию на 10 мая), в том числе девять находятся на ИВЛ. У большинства (70%) заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU