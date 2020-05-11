2020-05-11T12:44:02+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 мая: плюс 39 заболевших

Самый большой прирост дали Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом, а также Ульчский
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Количество больных в Комсомольске и Комсомольском районе удвоилосьКоличество больных в Комсомольске и Комсомольском районе удвоилосьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

По информации минздрава Хабаровского края, к вечеру 11 мая в крае выявлено 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Заболевшие выявлены в Комсомольске и Комсомольском районе (плюс 12), Ульчском (плюс 11), Охотском (плюс 4), Солнечном (плюс 3), Ванинском (плюс 3), Советско-Гаванском (плюс 2), Николаевском (плюс 2), им. Лазо (плюс 1) и первый заболевший выявлен в Вяземском районе.

- Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет. Девять пациентов старше 65 лет, в том числе 2 старше 90 лет и один ребенок 11 лет, - уточнили в краевом минздраве. - Среди вновь выявленных пациентов около трети - бессимптомные носители, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 66% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

Нарастающим итогом в крае зарегистрировано 935 случаев заболевания, из них семь закончились смертью пациентов, 365 человек выздоровели.

Лечение получают 563 пациента, из них 20 в тяжелом состоянии (было 14 по состоянию на 10 мая), в том числе девять находятся на ИВЛ. У большинства (70%) заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 мая: плюс 39 заболевших
Угнанный у хабаровчанина автомобиль сдали на металлолом
Обстановка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 11 мая
Хабаровчанин обокрал родную сестру
В Хабаровске началась опрессовка трубопроводов горячей воды
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 11 мая 2020 года: новых заболевших нет
Обстановка в Хабаровском крае 11 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 10 мая 2020 года: зарегистрировано 34 новых случая заражения
В Хабаровском крае тушат 10 природных пожаров
В Комсомольске-на-Амуре люди нашли и сдали пожарным поджигателей сухой травы
Киберзлодеи взломали страничку жительницы ЕАО и вымогали деньги у ее знакомых
В Хабаровске разбойник, грабивший киоски микрофинансовых организаций, пошел под суд
В Хабаровске спасатели вместе с жителями дома спели «День Победы»
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 10 мая 2020 года: за вчерашний день выздоровели 85 пациентов
Обстановка в Хабаровском крае 10 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 9 мая 2020 года: общее число заражений 862
В Хабаровске вновь набирает обороты акция «Наша забота – ветеранам!»
В правительстве Хабаровского края прокомментировали ограничения по возрасту для дачников
«Далекая и близкая война»: в Хабаровском крае покажут историю в одном времени
Снижение налога для малого и среднего бизнеса обсудили в Хабаровском крае