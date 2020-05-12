Обстановка в Хабаровском крае 12 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

12 Май 2020 2020-05-12T01:00:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 мая, опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируют. В Хабаровске ночью осадков не ожидается, вечером небольшой дождь, температура ночью от +5 до +7, днем от +19 до +21, ветер юго-восточный 8-13 м/с. На юге края ожидаются небольшие кратковременные дожди, ночная температура в пределах +3 +9, дневная на уровне +17 до +22, ветер юго-восточный 7-12 м/с. В центральных районах прогнозируют небольшие кратковременные дожди, температура ночью от +4 до +9, днем от +16 до +21, ветер юго-восточный 2-12 м/с. на севере региона небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью от -5 до +6, днем от +10 до +15, ветер юго-восточный 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае - от 8 до 23 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

по прогнозам гидрологов опасные явлений на реках не ожидается. Однако из-за выпавших дождей на реке Подхоренок у села Дормидонтовка в Вяземском районе формируется паводок. В ближайшие три-четыре дня ожидается дополнительный подъем уровня воды на 50-80 см до отметки 550-580 см, (неблагоприятной явление на отметке 550см).

ИСТОЧНИК KP.RU