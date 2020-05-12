Онлайн-акция «Георгиевская ленточка» закончилась в Хабаровском крае

12 Май 2020 2020-05-12T01:45:50+03:00

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В Хабаровском крае прошла онлайн-акция «Георгиевская ленточка». Изменение формата мероприятия – это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако ветеранам и пожилым людям символ Победы волонтеры доставили на дом.

Участники акции публиковали в своих аккаунтах в соцсетях фотографи с Георгиевской ленточкой и писали специальный хэштег. Среди участников были жители региона, в том числе представители Хабаровского Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия, кадеты и воспитанники войсковых частей, дети военнослужащих, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Напомним, в знак уважения к солдатам, как погибшим, так и ныне живущим в режиме онлайн также прошла акция по чтению стихов. Участники этих аналогичных творческих акций также исполняли военные песни, проводили конкурсы рисунков.

ИСТОЧНИК KP.RU