2020-05-12T02:52:16+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске на утро 12 мая 2020 года: пробки, отключения воды, аварии

В краевой столице без горячей воды остались полторы тысячи жилых домов
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске на утро 12 мая 2020 года: пробки, отключения воды, аварииОбстановка в Хабаровске на утро 12 мая 2020 года: пробки, отключения воды, аварииФото: Ольга КИВА
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В Хабаровске сегодня, 12 мая, без горячей воды осталась одна тысяча 553 жилых дома. Отключение ресурса провели в плановом режиме в связи с гидравлическими испытаниями трубопроводов в зоне ТЭЦ-1. Согласно графику воды не будет с 11 по 15 мая. Кроме того, водоснабжение ограничили в 38 детских садах, 37 учебных заведениях, 33 медицинских учреждениях. Всего обезводили 108 социальных объектов.

Как сообщили в администрации Хабаровска, на сегодняшний день в городе не работают 122 лифта. В минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 93,9 кубометра мусора. Также за день случилось 16 дорожных аварий, два пожара и три возгорания. По номеру «03» скорую помощь вызывали 770 раз.

Внимание жителей города обращают на ремонтные работы на улицах Краснореченская, Карла Маркса, Нагорная, Узловая, Световая, Королева, Георгиевская, Бийская, Радищева, Богачева, Юности, Бойко-Павлова, а также на Владивостокском и Восточном шоссе, в переулках Светофорный и Зеленоборский. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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