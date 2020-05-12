2020-05-12T05:35:29+03:00
Общество

Грузовик врезался в столб в Хабаровске

Водитель выжил, но получил травмы
Александр ШТААЛЬ
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Грузовик врезался в столб в ХабаровскеГрузовик врезался в столб в ХабаровскеФото: УГИБДД по г.Хабаровску
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В минувшие сутки в Хабаровске на улице Республиканской случилась авария - грузовик Toyota Dyna врезался в столб. По предварительной информации, происшествие случилось, когда автомобиль двигался по прилегающей территории дома со стороны улицы Центральной в сторону улицы Флегонтова.

- Причиной аварии пока называют то обстоятельство, что водитель не обеспечил постоянный контроль за движением. Как результат - мужчина потерял управление и врезался в столб освещения, - рассказал информированный источник.

Пострадал только водитель грузовика. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей правой голени и головы. Стаж вождения нарушителя с 2007 года. На момент происшествия он был трезв. В отношении мужчины вынесли определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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