2020-05-12T05:34:30+03:00
Общество

Тракториста-поджигателя вычислили в Еврейской автономии

Мужчина решил спалить траву перед вспашкой
Александр ШТААЛЬ
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Тракториста-поджигателя вычислили в Еврейской автономииТракториста-поджигателя вычислили в Еврейской автономииФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Еврейской автономии продолжаются противопожарные рейды. Участвуют в них инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по региону. Так, за прошедшие сутки провели восемь рейдов, проинструктировали 87 человек. Почти 100 человек получили памятки с рекомендациями.

Между тем местные жители знают о действии в регионе особого противопожарного режима, но все равно нарушают правила. Например, в окрестностях села Валдгейм Биробиджанского района участники рейда заметили поджигателя.

- Это был тракторист, который решил поджечь сухую траву перед вспашкой. Он объяснил, что трава забивается в приспособление для вспашки и мешает работать. Нарушение выявили в условиях особого противопожарного режима и на гражданина составили протокол об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Также нашли нарушителей в селе Желтый Яр. Владельцы частного дома во дворе развели костер, за что и получили протокол об административном нарушении.

Жителей области убедительно просят не нарушать правила пожарной безопасности. В противном случае придется платить штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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