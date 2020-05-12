2020-05-12T03:56:01+03:00
Происшествия

Грабитель нагло забрал сбережения пенсионерки из квартиры в Комсомольске

Подозреваемого в совершенном преступлении уже установили
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Грабитель нагло забрал сбережения пенсионерки из квартиры в КомсомольскеГрабитель нагло забрал сбережения пенсионерки из квартиры в КомсомольскеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске в квартиру 82-летней горожанки нагло зашел грабитель. По предварительной информации, мужчина пришел к потерпевшей домой, стал требовать у нее деньги. Женщина попыталась закрыть дверь перед носом незваного гостя, который оказался знакомым ее же родственницы. Фигурант вытолкнул пенсионерку в подъезд, вошел в помещение, нашел в комнате металлическую банку со сбережениями, забрал деньги и скрылся.

- В полицию обратилась родственница 82-летней горожанки и сообщила, что из квартиры пропали больше 14 тысяч рублей. Подозреваемого в грабеже вскоре задержали. К слову, 39-летний фигурант освободился из мест лишения свободы за аналогичное преступление в декабре прошлого года, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанного возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж». Самого подозреваемого арестовали. Часть похищенных денег сотрудники полиции изъяли в ходе обыска по месту жительства подозреваемого и вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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