В Хабаровске прокуратура проверяет, откуда взялось нефтяное пятно на Амуре

12 Май 2020 2020-05-12T05:32:34+03:00

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О том, что по Амуру в районе арены «Ерофей» движется нефтяное пятно, бдительные граждане сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу, а оттуда уже информация попала в Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

- При участии сотрудников Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу» произведен отбор проб воды на предмет наличия нефтепродуктов, - сообщили в ведомстве. - Ожидаются результаты лабораторных исследований. В случае подтверждения наличия в пробах воды загрязняющих веществ будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как рассказали в природоохранной прокуратуре, обычно исследования проб занимают около недели, так что результаты будут получены не раньше пятницы. Также там отметили, что навряд ли это пятно пришло к нам из Китая, скорее всего это выброс одного из местных предприятий. Такой же версии придерживаются и независимые экологи, которые проводят свое расследование инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU