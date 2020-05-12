2020-05-12T05:31:19+03:00
Общество

Первые дома, построенные с использованием счетов эскроу, сдадут в Хабаровском крае

Объекты будут готовы к концу 2020 года
Александр ШТААЛЬ
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Первые дома, построенные с использованием счетов эскроу, сдадут в Хабаровском краеПервые дома, построенные с использованием счетов эскроу, сдадут в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае готовятся сдать первые дома, построенные с использованием счетов эскроу. Здания планируют достроить к концу 2020 года. К слову, в регионе уже 20 застройщиков работают по новой системе - организации напрямую не используют средства дольщиков. До ввода в эксплуатацию объекта деньги находятся на специальных эскроу-счетах в банках.

- В новом формате сейчас работают «Специализированный застройщик «Альта», «Специализированный застройщик «Альтамира», «Рациополис», «Специализированный застройщик «ТАЛАН-ХАБАРОВСК», «Инвест-ДВ», «Азия Трест», «Специализированный застройщик «Градъ Сервис», «Фонд жилищного строительства». Среди первых объектов будут дома на улицах Совхозной и Весенней в Железнодорожном и Индустриальном районах Хабаровска, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим также, что новые правила не коснулись жилых комплексов, строительная готовность которых достигла 30 процентов и заключено свыше 10 процентов договоров долевого участия, зарегистрированных в Росреестре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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