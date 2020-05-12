12 Май 2020 2020-05-12T05:28:25+03:00

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 12 мая 2020 года: умеренный рост заболеваемости Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 12 мая 2020 года - всего случаев заражения 185. Из них 39 пациентов уже вылечились и выписались домой, один человек умер. В целом эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной, наблюдают умеренный рост заболеваемости среди разных групп населения.

- Могу констатировать, что заболеваемость у нас выявляется как в очагах инфекции, так и среди людей, поступивших в больницы с пневмониями и признаками ОРВИ, а также среди контактных лиц. Идет постоянный прирост, у нас ежедневно регистрируются случаи COVID-19, - отметил в своем докладе руководитель Управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов на очередном заседании оперштаба.

Как сообщил глава ведомства, за последние сутки на базе Центра санэпидемиологии ЕАО обследовали 71 человека. Своевременные меры по изоляции и карантинные мероприятия в учреждениях помогли локализовать очаги и дальнейшее распространение заболевания в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU