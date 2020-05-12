2020-05-12T05:43:09+03:00
Общество

В мэрии Хабаровска взялись за оборотные средства бизнеса

Чиновники настроились на новые меры поддержки для предпринимателей
Александр ШТААЛЬ
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В мэрии Хабаровска взялись за оборотные средства бизнесаВ мэрии Хабаровска взялись за оборотные средства бизнесаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В мэрии Хабаровска нацелились на сохранение оборотных средств бизнеса. Перспективу озвучили на совместном заседании ситуационного центра. Участники встречи также озвучили уже действующие и планируемые меры поддержки предпринимателей.

- На сегодняшний день бизнесу собираются снизить коэффициент единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 35 процентов и предоставить льготы по земельному налогу в виде 50 процентов скидки, которые распространяются на весь 2020 год, - рассказал Сергей Голик, директор городского финдепартамента.

Поддержку окажут малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавируса. Виды деятельности указаны в перечне, определенном постановлением правительства России. Проекты постановлений, вводящих эти меры помощи, уже готовы и находятся на подписи у мэра Хабаровска. Потом их вынесут на рассмотрение Хабаровской городской думы.

Среди антикризисных мер - предпринимателей, пострадавших от коронавируса, освободят от внесения платы по договорам аренды земельных участков и имущества. Решают вопрос о предоставлении субсидии на сумму около девяти миллионов рублей для компенсации ряда затрат малого бизнеса, связанных с выполнением карантинных противовирусных мероприятий. Речь шла еще и об отсрочке арендных платежей и минимизации обеспечения заявки, контракта и гарантийных обязательств при осуществлении муниципальных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, меры экономической поддержки для хабаровского бизнес-сообщества собрали на одном ресурсе, в разделе «Поддержка бизнеса в условиях COVID-19» на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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