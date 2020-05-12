Сильные дожди ожидаются в Хабаровском крае

12 Май 2020 2020-05-12T05:57:02+03:00

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В Хабаровском крае на неделе ожидаются дожди, местами сильные и похолодание. Температура воздуха днем опуститься до +11 +16 градусов. Легкое похолодание принесет северо-западный ветер. Такая погода будет до 14-15 мая.

- Потом потеплеет, днем воздух начнет прогреваться до +15 +22 градусов. На выходных столбик термометра может подняться до +19 +24 градусов. По прогнозам синоптиков, 16 мая на западе региона вновь пройдут дожди. В итоге вся неделя будет с осадками, - уточнили в гидрометцентре.

Отметим также, что в крае, в частности в центральных и северных районах, еще идет процесс вскрытия рек. Амур уже очистился ото льда, остаточные забереги наблюдают лишь у Николаевска-на-Амуре до Амурского лимана. Вода там падает по 26 см за сутки. Ледоход еще идет в нижнем течении реки Амгунь у села Удинское в районе имени Полины Осипенко и на реке Уда у села Удское в Тугуро-Чумиканском районе. Пойма Амура затоплена на участке от села Богородское в Ульчском районе до устья на глубину 0,05-0,47 м, также на реках Уссури, Подхоренок в Бикинском, Вяземском районах и в районе имени Лазо на глубину 0,1-1,14 м.

ИСТОЧНИК KP.RU