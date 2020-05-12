12 Май 2020 2020-05-12T06:26:15+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 12 мая 2020 года: на излечении 28 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 12 мая 2020 года – на излечении находятся 28 человек. Из них трое – это дети. Все пациенты находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы.

- В реанимационном отделении находится четыре пациента с пневмонией. У трех из них состояние средней тяжести, при этом один заражен коронавирусом, у одного только подозревают covid-19, еще один пациент в тяжелом состоянии, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в инфекционном госпитале наблюдаются 11 пациентов, контактировавших с зараженными коронавирусом. Их состояние оценивают как удовлетворительное. В этом же мед учреждении находятся 42 пациента с внебольничной пневмонией.

В целом ситуация по заболеваемости в городе выглядит следующим образом: с 1 марта по 12 мая зарегистрировали чуть больше 12 тысяч случаев ОРВИ, 377 случаев пневмонии. За этот же период госпитализировали 271 человека с диагнозом ОРВИ и 328 человек с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU