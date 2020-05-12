2020-05-12T07:00:32+03:00
Общество

Новый лес посадят в Хабаровском крае

Лесовосстановительными работами охватят 62 гектара земли
Александр ШТААЛЬ
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Новый лес посадят в Хабаровском краеНовый лес посадят в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае собираются высадить новый лес на территории площадью в 62 гектара. Такую задачу поставили перед собой специалисты по лесовосстановлению в 2020 году.

- Саженцы высадят в первую очередь там, где велись рубки или погиб лес от пожаров. Лесовосстановление проведут подведомственные учреждения краевого управления лесами, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Работу выполнят летом и осенью, когда климат наиболее подходит для посадки сеянцев. Высаживаются хвойные основные лесообразующие древесные породы края: лиственница, ель, сосна корейская (кедр). В преддверии посадок специалисты вырастили 17,84 миллионов штук стандартных сеянцев, из них 9,53 миллионов штук сеянцев с закрытой корневой системой. К слову, на лесовосстановительные мероприятия направили примерно 26 миллионов рублей. Также почти 120 миллионов рублей потратили на покупку техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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