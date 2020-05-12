2020-05-12T09:02:53+03:00
Происшествия

Мошенники под видом выплат самоизолированным обнулили счет хабаровчанки

При этом женщина была уверена, что общается с коллегой
Александр ШТААЛЬ
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Мошенники под видом выплат самоизолированным обнулили счет хабаровчанкиМошенники под видом выплат самоизолированным обнулили счет хабаровчанкиФото: Тимур ХАНОВ
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Хабаровчанка оказалась жертвой очень пронырливых аферистов. Неизвестные связались с ней в соцсети, а чтобы у «клиентки» не было сомнений, писали от имени ее коллеги.

- Суть сообщения сводилась к тому, что женщине в период самоизоляции один из известных банков выплачивает компенсацию порядка пяти тысяч рублей. Чтобы получить деньги, нужно отправить реквизиты банковской карты и сообщить код, который поступит в смс-сообщении. Пострадавшая все сделала, как было сказано, потому что не сомневалась, что ведет переписку со своей коллегой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Получив доступ к банковским счетам, злоумышленники похитили более 150 тысяч рублей. Обнаружив пропажу денег, горожанка позвонила коллеге, но та уверяла, что ничего не писала, а ее страницу, вероятно, взломали мошенники.

По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание для злоумышленников в этом случае - лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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